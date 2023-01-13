Идеально приготовленный рис – рассыпчатый и не склеивается. Приготовить такой удается немногим и на это существует ряд причин: начиная от пропорций воды, заканчивая выбором посуды.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, как приготовить идеальный рассыпчатый рис в кастрюле.

Если ваша цель – приготовить рассыпчатый рис, который держит форму и не расклеивается, то для варки лучше подходит длиннозернистый сорт риса. Он очень распространен в кулинарии и является основой для плова и многих других гарниров.

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Несколько правил

Посуда: варить рис нужно в кастрюле с большими толстыми стенками.

Пропорции риса и воды составляют 1:1,5-2 ст.

Время приготовления – ориентировочно 20-25 минут.

Как правильно варить рис:

1. Перед варкой рис нужно промыть 7-8 раз в холодной воде, чтобы она стала прозрачной.

2. Далее следует залить рис водой и поставить на средний огонь. Перед закипанием важно иногда перемешивать рис, чтобы он не прилип ко дну кастрюли.

3. После того, как вода закипит, нужно посолить рис и продолжить варить крупу на слабом огне примерно 15 минут.

4. Когда крупа будет готова, откинуть ее на дуршлаг и добавить немного масла. Перемешать.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить рис в пароварке за 15 минут.