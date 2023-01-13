Как правильно варить рис, чтобы он не слипался: полезные советы
Идеально приготовленный рис – рассыпчатый и не склеивается. Приготовить такой удается немногим и на это существует ряд причин: начиная от пропорций воды, заканчивая выбором посуды.
Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, как приготовить идеальный рассыпчатый рис в кастрюле.
Если ваша цель – приготовить рассыпчатый рис, который держит форму и не расклеивается, то для варки лучше подходит длиннозернистый сорт риса. Он очень распространен в кулинарии и является основой для плова и многих других гарниров.
Несколько правил
Посуда: варить рис нужно в кастрюле с большими толстыми стенками.
Пропорции риса и воды составляют 1:1,5-2 ст.
Время приготовления – ориентировочно 20-25 минут.
Как правильно варить рис:
1. Перед варкой рис нужно промыть 7-8 раз в холодной воде, чтобы она стала прозрачной.
2. Далее следует залить рис водой и поставить на средний огонь. Перед закипанием важно иногда перемешивать рис, чтобы он не прилип ко дну кастрюли.
3. После того, как вода закипит, нужно посолить рис и продолжить варить крупу на слабом огне примерно 15 минут.
4. Когда крупа будет готова, откинуть ее на дуршлаг и добавить немного масла. Перемешать.
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