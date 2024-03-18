Вареники – очень вкусное и сытное блюдо из муки, которое умеет готовить почти каждая хозяйка. Готовить их можно с разными начинками, самое главное – сделать удачное тесто.

Кулинар поделилась в Instagram советами, как правильно варить вареники и зачем добавлять в воду растительное масло.

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Как правильно варить вареники:

1️. Воду доведите до кипения, добавьте соль, закиньте вареники и добавьте 1 ст.л. растительное масло, чтобы вареники не слипались. Варите вареники на 1 минут меньше, чем указано на упаковке (около 5 минут после закипания).

2️. Лук обжарьте на раскаленной сковороде, добавьте масло и жарьте лук до золотистого цвета.

3️. Через сито или дуршлаг слейте воду из вареников, пересыпьте их к луку и обжарьте 1-2 минуты.

Подавайте с зеленью!

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