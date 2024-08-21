В разгар сезон арбузов и дынь. Их появления на прилавках по доступной цене ждут миллионы детей и взрослых, чтобы почувствовать эти невероятные вкусы.

Видео дня

Однако очень важно уметь правильно их выбирать, ведь существует большой риск отравиться из-за слишком высокого содержания нитратов. А во-вторых, хочется выбрать именно спелые вкусности, которые не только освежат организм, но и удивят своим вкусом. Как правильно выбирать дыню и арбуз в магазине, рассказали в Главном управлении Госпотребслужбы Днепропетровской области.

Арбуз на дыня должен быть средней величины и весить 6-7 и 1-2 кг соответственно, ведь в более крупных может содержаться слишком много нитратов, оказывающих губительное воздействие на организм человека. Также в них может содержаться большое количество азотных удобрений.

Хвостик арбуза должен быть не оторван, но сух. Если вы увидели на арбузе хвост зеленого цвета, это свидетельствует о его незрелости. Поскольку мякоть спелого арбуза имеет микропустоты, поэтому при постукивании он должен резонировать.

Кроме того, мякоть дынь и арбузов должна быть полностью однородной. А наличие желтых жилок указывает на то, что перед вами фрукт не лучшего качества, от употребления которого лучше отказаться.

На OBOZ.UA есть много рецептов с арбузом: