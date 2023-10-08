Для того чтобы сохранить яблоки на зиму, можно готовить не только варенье, джем, повидло или сушить их. Фрукты часто замораживают. Следуя рекомендациям, они не чернеют, не теряют вкусовые качества, а самое главное – отлично подходят для домашней выпечки: пирогов и булочек.

Фудблогер Любовь Жуковская (zhukovska_liubov) на своей странице в Instagram рассказала, как правильно заморозить яблоки на зиму.

Что нужно:

яблоки

лимон

пергаментная бумага

разделочная доска/полочка холодильника

Технология замораживания:

Видео дня

1. Для начала нужно подготовить яблоки, а именно помыть и насухо вытереть полотенцем.

2. Далее следует очистить фрукты от сердцевины и нарезать их слайсами.

3. Порезанные яблоки сбрызнуть соком лимона. Это нужно для того, чтобы фрукты не почернели.

4. На этом этапе нужно разделочную доску или полочку холодильника накрыть пергаментом, разложить слайсы яблок в один слой и накрыть сверху снова пергаментом. Наверх можно выложить еще один слой фруктов и так же накрыть пергаментом. В таком виде заморозить яблоки в морозилке.

5. После этого расфасовать фрукты в зип-пакеты и хранить в морозилке. Готово!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как хранить яблоки, чтобы они не гнили.