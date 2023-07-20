Как правильно заморозить ягоды на зиму

Один из лучших способов сохранить ягоды на зиму – заморозить их. Однако они обычно становятся очень мягкими и пускают много сока после размораживания. Поэтому важно знать как правильно это делать.

Фудблогер Кристина Булезюк (kristina_buleziuk) на своей странице в Instagram поделилась универсальным способом замораживания ягод на зиму.

Что понадобится:

любимые ягоды

разделочная доска\поднос

контейнер

Технология замораживания:

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1. Ягоды, которые вы планируете заморозить, нужно выложить на поднос или доску, застеленную бумажным полотенцем. Важно выложить все в один слой. В таком виде оставить ягоды на 1,5-2 часа в морозилке.

Важно: ягодки следует хорошо вымыть перед замораживанием и обязательно насухо просушить.

2. По истечении отведенного времени достать ягоды из морозилки и переложить в контейнер. Закрыть крышкой и снова оставить в морозилке для полной заморозки на зиму. Готово!

В чем удобство такого способа?

По словам фудблогера, такой способ замораживания удачный тем, что:

Ягоды удобно набирать и добавлять к кашам или смузи.

Ягодки не примерзают и на их не появляется лед.

Ягодки отлично сохраняют форму и их можно использовать для украшения десертов.

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