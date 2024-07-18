Блинчики – это очень вкусное и универсальное блюдо, которое прекрасно смакует с любой начинкой или даже без нее. Если вы решили приготовить блины с начинкой, их нужно уметь правильно заворачивать. Только тогда блюдо будет хорошо выглядеть и смаковать абсолютно всем.

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Как правильно завернуть блины, чтобы блюдо получилось идеальным, в Instagram рассказали в фудблоге bude smachno razom. С этим советом вы точно удивите близких.

Как завернуть блины

1.Берем готовый блинчик и выкладываем на него начинку.

2. Одну половину блина заворачиваем так, будто собираемся слепить самолетик из бумаги.

3. Свободный край блина подтягиваем к середине.

4. Один из нижних краев подтягиваем к середине противоположной стороны.

5. То же делаем со вторым краем.

6. Закрываем блин, образуя треугольник.

7. Подаем к столу, с любимыми соусами, идеально подходящими к начинке.

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