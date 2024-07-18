Как правильно заворачивать блины для идеального блюда: легкий способ
Блинчики – это очень вкусное и универсальное блюдо, которое прекрасно смакует с любой начинкой или даже без нее. Если вы решили приготовить блины с начинкой, их нужно уметь правильно заворачивать. Только тогда блюдо будет хорошо выглядеть и смаковать абсолютно всем.
Как правильно завернуть блины, чтобы блюдо получилось идеальным, в Instagram рассказали в фудблоге bude smachno razom. С этим советом вы точно удивите близких.
Как завернуть блины
1.Берем готовый блинчик и выкладываем на него начинку.
2. Одну половину блина заворачиваем так, будто собираемся слепить самолетик из бумаги.
3. Свободный край блина подтягиваем к середине.
4. Один из нижних краев подтягиваем к середине противоположной стороны.
5. То же делаем со вторым краем.
6. Закрываем блин, образуя треугольник.
7. Подаем к столу, с любимыми соусами, идеально подходящими к начинке.
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