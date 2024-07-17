Хрустящий снаружи и сочный внутри жареный картофель – это блюдо, которое просто обожают все от взрослых до малышей. Но, это блюдо приготовлено дома, существенно отличается от того, что можно отведать в ресторане.

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К счастью, это больше не проблема. Ведь благодаря шеф-повару Поппи О'Тул можно научиться готовить жареный картофель так, как это делают в ресторанах, отмеченных звездами Мишлен, пишет Mirror.

В первую очередь, по словам О'Тул, следует убедиться, что вы выбрали правильный сорт картофеля, пригодный для жарки. Далее картофель нужно отварить в подсоленной воде в течение 10 минут. Именно благодаря этому лайфхаку картофель станет чрезвычайно хрустящим, а не мокрым.

Теперь картофель нужно полностью высушить. По методу О'Тул, чем суше будет картофель, когда он попадет в раскаленный жир, тем более хрустящим он выйдет в конце приготовления.

И последнее, что остается, это отправить картофель в разогретую до 200 градусов духовку и несколько раз перемешивать во время приготовления. Кушанье будет считаться готовым, когда оно приобретет красивый золотистый цвет.

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