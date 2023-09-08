Жареный картофель умеют готовить все. Но, очень часто при приготовлении он получается сырым внутри и горелых снаружи. Чтобы так не происходило, его нужно предварительно замочить в холодной воде, и жарить сначала на максимальном, а после на минимальном огне под крышкой.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом жареного картофеля, который не будет гореть, но при этом будет хрустящим и вкусным.

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Совет: нарезанный картофель положите в холодную воду, добавьте лед. А при жарке картофель не нужно перемешивать часто, и готовить блюдо нужно под крышкой!

Ингредиенты:

картофель – 1-1,1 кг (почищенный)

соль – 1,5 ч. л.

масло – 70-80 мл

специи: перец, картофель, любимые – по вкусу и желанию

Способ приготовления:

1. Почищенный и помытый картофель порежьте достаточно грубыми ломтиками. Посолите и хорошо перемешайте.

2. На максимальном огне в глубокой сковороде хорошо разогрейте растительное масло. Когда масло будет горячим, сделайте газ на минимум и аккуратно выложите картофель, накройте крышкой и подержите 15 минут до полуготовности, но не перемешивайте.

3. Далее крышку уберите, сделать максимальный огонь. Когда картофель снизу хорошо зарумянится, аккуратно переверните (лучше это делать лопаткой для переворачивания блинчиков). После этого еще нужно еще 2 раза перемешать, следя, чтобы низ румянился, но не горел.

4. В конце добавьте соль и перец, а также приправу к картофелю.

Готовое блюдо присыпьте укропом и зеленым луком!

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