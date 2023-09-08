Как правильно жарить картофель, чтобы он не прилипал, не горел и не был сырым внутри: делимся лайфхаками

Ирина Мельниченко
Лайфхаки
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Как правильно жарить картофель, чтобы он не прилипал, не горел и не был сырым внутри: делимся лайфхаками

Жареный картофель умеют готовить все. Но, очень часто при приготовлении он получается сырым внутри и горелых снаружи. Чтобы так не происходило, его нужно предварительно замочить в холодной воде, и жарить сначала на максимальном, а после на минимальном огне под крышкой.

Жареный картофель со специями и овощами

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом жареного картофеля, который не будет гореть, но при этом будет хрустящим и вкусным.

Рецепт картофеля
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Совет: нарезанный картофель положите в холодную воду, добавьте лед. А при жарке картофель не нужно перемешивать часто, и готовить блюдо нужно под крышкой!

Ингредиенты:

  • картофель – 1-1,1 кг (почищенный)
  • соль – 1,5 ч. л.
  • масло – 70-80 мл
  • специи: перец, картофель, любимые – по вкусу и желанию

Способ приготовления:

1. Почищенный и помытый картофель порежьте достаточно грубыми ломтиками. Посолите и хорошо перемешайте.

Как вкусно пожарить картофель

2. На максимальном огне в глубокой сковороде хорошо разогрейте растительное масло. Когда масло будет горячим, сделайте газ на минимум и аккуратно выложите картофель, накройте крышкой и подержите 15 минут до полуготовности, но не перемешивайте.

Жареный картофель с солью, специями

3. Далее крышку уберите, сделать максимальный огонь. Когда картофель снизу хорошо зарумянится, аккуратно переверните (лучше это делать лопаткой для переворачивания блинчиков). После этого еще нужно еще 2 раза перемешать, следя, чтобы низ румянился, но не горел.

4. В конце добавьте соль и перец, а также приправу к картофелю.

Вкусный жареный картофель

Готовое блюдо присыпьте укропом и зеленым луком!

Жареный картофель c зеленью и специями

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