Отбивные из куриного филе – одно из самых простых мясных блюд, которое всегда получается удачным. Но, нужно знать, какой кляр лучше всего подойдет именно для таких отбивных.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом мягких куриных отбивных, которые получаются с хрустящей корочкой.

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Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт.

яйца – 3 шт.

мука

панировочные сухари

соль, перец – по вкусу

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Куриное филе порежьте на куски, отбейте, досточку покройте пищевой пленкой, выложите филе, на него снова пленку и аккуратно отбивайте, посолите, поперчите.

2. Отбитое филе обваляйте в муку, затем в взбитых яйцах и далее в панировочные сухари. И сразу жарьте на среднем огне с двух сторон в масле.

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