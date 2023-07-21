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Как правильно жарить отбивные, чтобы они были мягкими внутри и с хрустящей корочкой: делимся рецептом
Отбивные из куриного филе – одно из самых простых мясных блюд, которое всегда получается удачным. Но, нужно знать, какой кляр лучше всего подойдет именно для таких отбивных.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом мягких куриных отбивных, которые получаются с хрустящей корочкой.
Ингредиенты:
- куриное филе – 2 шт.
- яйца – 3 шт.
- мука
- панировочные сухари
- соль, перец – по вкусу
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Куриное филе порежьте на куски, отбейте, досточку покройте пищевой пленкой, выложите филе, на него снова пленку и аккуратно отбивайте, посолите, поперчите.
2. Отбитое филе обваляйте в муку, затем в взбитых яйцах и далее в панировочные сухари. И сразу жарьте на среднем огне с двух сторон в масле.
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