Как правильно жарить отбивные, чтобы они были мягкими внутри и с хрустящей корочкой: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Лайфхаки
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Как правильно жарить отбивные, чтобы они были мягкими внутри и с хрустящей корочкой: делимся рецептом

Отбивные из куриного филе – одно из самых простых мясных блюд, которое всегда получается удачным. Но, нужно знать, какой кляр лучше всего подойдет именно для таких отбивных. 

Домашние отбивные

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом мягких куриных отбивных, которые получаются с хрустящей корочкой. 

Рецепт отбивных
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Ингредиенты:

  • куриное филе – 2 шт. 
  • яйца – 3 шт. 
  • мука
  • панировочные сухари
  • соль, перец – по вкусу 
  • масло  для жарки

Способ приготовления:

1. Куриное филе порежьте на куски, отбейте, досточку покройте пищевой пленкой, выложите филе, на него снова пленку и аккуратно отбивайте, посолите, поперчите. 

Отбивные в кляре и панировке

2. Отбитое филе обваляйте в муку, затем в взбитых яйцах и далее в панировочные сухари. И сразу жарьте на среднем огне с двух сторон в масле.

Готовые отбивные

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