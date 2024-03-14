Плохая погода и отсутствие солнечных лучей в весеннее время всегда вызывают плохое настроение. Для того чтобы его поднять можно испечь домашний ароматный пирог.

Но при этом обязательно нужно пользоваться советами, которые дает шеф-повар Марк Гринуэй. Недавно рассказал Mirror, как приготовить домашний пирог так, чтобы его дно не было размокшим сразу после выпекания.

По словам Марка, корочка является одним из важнейших показателей качества пирога. Причем эта корочка должна быть как сверху, так и снизу пирога, и отличаться силой прожарки. Ведь никому не хочется достать из духовки красивый пирог с румяной корочкой и увидеть, что его дно осталось влажным.

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Для того чтобы таких разочарований не происходило, достаточно лишь прислушаться к советам Гринуэя. Марк советует изрядно разогревать противень перед тем, как выложить на него пирог и отправить запекаться.

А вот для того чтобы сверху пирога образовалась красивая и румяная корочка, Марк советует не использовать желток с молоком. Вместо этого отлично подойдет сахар, разведенный в воде в пропорции 1:1. Смазав этой смесью любое блюдо в результате вы получите удивительную хрустящую корочку.

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