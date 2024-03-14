Как предотвратить намокание низа пирогов после выпечки: отвечает эксперт

Эрика Ильина
Лайфхаки
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Как предотвратить намокание низа пирогов после выпечки: отвечает эксперт

Плохая погода и отсутствие солнечных лучей в весеннее время всегда вызывают плохое настроение. Для того чтобы его поднять можно испечь домашний ароматный пирог.

Но при этом обязательно нужно пользоваться советами, которые дает шеф-повар Марк Гринуэй. Недавно рассказал Mirror, как приготовить домашний пирог так, чтобы его дно не было размокшим сразу после выпекания.

Как предотвратить намокание низа пирогов после выпечки: отвечает эксперт

По словам Марка, корочка является одним из важнейших показателей качества пирога. Причем эта корочка должна быть как сверху, так и снизу пирога, и отличаться силой прожарки. Ведь никому не хочется достать из духовки красивый пирог с румяной корочкой и увидеть, что его дно осталось влажным.

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Как предотвратить намокание низа пирогов после выпечки: отвечает эксперт

Для того чтобы таких разочарований не происходило, достаточно лишь прислушаться к советам Гринуэя. Марк советует изрядно разогревать противень перед тем, как выложить на него пирог и отправить запекаться.

Как предотвратить намокание низа пирогов после выпечки: отвечает эксперт

А вот для того чтобы сверху пирога образовалась красивая и румяная корочка, Марк советует не использовать желток с молоком. Вместо этого отлично подойдет сахар, разведенный в воде в пропорции 1:1. Смазав этой смесью любое блюдо в результате вы получите удивительную хрустящую корочку.

Как предотвратить намокание низа пирогов после выпечки: отвечает эксперт

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