Если вы решили порадовать близких вкусным десертом, что точно придется всем по вкусу – готовьте брауни. Следует правильно рассчитывать количество готового блюда, ведь его остатки очень быстро засыхают и становятся непригодными к употреблению.

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Но недавно звездный шеф-повар Джейми Оливер на своем сайте показал, как приготовить брауни так, чтобы они долго хранились свежими. Он также рассказывает, что этот рецепт очень прост и точно получится у каждого.

Ингредиенты

Черный шоколад 70% – 200 гр

Сливочное масло – 250 гр

Какао-порошок – 80 гр

Мука – 65 гр

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Сахарная пудра – 360 гр

Яйца – 4 шт

Сушеные вишни – 75 гр

Измельченные орехи – 50 гр

Способ приготовления

1.Разломайте шоколад в большую миску, добавьте сливочное масло и поставьте на кастрюлю с кипящей водой, пока он не растает.

2. По желанию добавьте сушеную вишню и орехи.

3. В отдельную миску просеиваем какао-порошок и муку, добавляем разрыхлитель и сахар.

4. Добавляем сухие ингредиенты в шоколадную смесь и перемешиваем.

5. Добавляем яйца и перемешиваем до получения шелковистой консистенции.

6. Форму для выпечки застилаем пергаментом и выливаем на нее смесь.

7. Выпекаем примерно 25 минут при 170 градусах.

8. Дайте остыть в форме, затем осторожно переложите на большую разделочную доску и нарежьте толстыми квадратами.

9. Каждый оставшийся кусок осторожно заверните в пищевую пленку и отправьте в морозилку.

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