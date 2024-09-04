Как приготовить брауни так, чтобы они долго хранились свежими: метод Джейми Оливера
Если вы решили порадовать близких вкусным десертом, что точно придется всем по вкусу – готовьте брауни. Следует правильно рассчитывать количество готового блюда, ведь его остатки очень быстро засыхают и становятся непригодными к употреблению.
Но недавно звездный шеф-повар Джейми Оливер на своем сайте показал, как приготовить брауни так, чтобы они долго хранились свежими. Он также рассказывает, что этот рецепт очень прост и точно получится у каждого.
Ингредиенты
- Черный шоколад 70% – 200 гр
- Сливочное масло – 250 гр
- Какао-порошок – 80 гр
- Мука – 65 гр
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Сахарная пудра – 360 гр
- Яйца – 4 шт
- Сушеные вишни – 75 гр
- Измельченные орехи – 50 гр
Способ приготовления
1.Разломайте шоколад в большую миску, добавьте сливочное масло и поставьте на кастрюлю с кипящей водой, пока он не растает.
2. По желанию добавьте сушеную вишню и орехи.
3. В отдельную миску просеиваем какао-порошок и муку, добавляем разрыхлитель и сахар.
4. Добавляем сухие ингредиенты в шоколадную смесь и перемешиваем.
5. Добавляем яйца и перемешиваем до получения шелковистой консистенции.
6. Форму для выпечки застилаем пергаментом и выливаем на нее смесь.
7. Выпекаем примерно 25 минут при 170 градусах.
8. Дайте остыть в форме, затем осторожно переложите на большую разделочную доску и нарежьте толстыми квадратами.
9. Каждый оставшийся кусок осторожно заверните в пищевую пленку и отправьте в морозилку.
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