Холодный латте – это один из самых популярных напитков летом. Он не только освежает, но и дарит заряд энергии на следующие несколько часов. Такой напиток подходит с сиропом, сахаром или даже налегке.

Иногда появляется желание выпить такой кофе и дома. Но как это сделать, если у вас нет кофеварки? Блоггер с ником daniellemsands23 в TikTok рассказала, как приготовить холодный латте с пенкой с использованием подручных средств.

Поскольку важнейшим показателем качественного заплаты является стойкая пенка, именно не ее приготовление нужно обратить наибольшее внимание. По словам блоггера, основной трюк для приготовления этого напитка заключается в использовании пластиковой бутылки. Для начала, нужно налить в нее немного молока и добавить растворимый кофе. Также любители сладкого напитка могут добавить кленовый сироп.

Далее, единственное что остается сделать, это изрядно стряхнуть бутылку. Делая это в течение нескольких минут, вы заметите, что в бутылке начинает появляться пена. Как только ее количество и плотность станет таким, как нужно, остается только перелить холодный кофе в стакан со льдом на наслаждаться освежающим напитком.

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