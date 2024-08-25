Запеченный картофель в мундире может выступать в качестве самостоятельного блюда или же как гарнир к основному. В любом случае, овощ должен получиться не сухим, ароматным и иметь золотистую корочку.

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Как приготовить такой картофель, в TikTok рассказала Поппи О'Тул, шеф-повар с дипломом Мишлен. Следуя ее рецепту, картофель в мундире всегда будет иметь хрустящую корочку, а на приготовление нужно будет потратить всего 25 минут.

Как приготовить картофель в мундире.

1.Картофель моем от грязи и вытираем досуха.

2. Проштриковать картофель вилкой или ножом в нескольких местах.

3. Смазываем маслом и отправляем в микроволновку при 800Вт на 6-10 минут.

4. Переводим картофель в аэрогриль, разогретый до 200 градусов еще на 15-20 минут.

5. Делаем надрезы крест-накрест на картофеле, но не дорезаем до конца.

6. Выкладываем в разрез сливочное масло и смакуем.

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