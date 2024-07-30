Любите картофельное пюре, но каждый раз получается другой вкус? Все зависит не только от картофеля и качества входящих в его состав продуктов, но и от технологии приготовления. Следуя правильным пропорциям и порядку добавления ингредиентов, можно добиться просто идеальной структуры и вида пюре.

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Звездный повар Джеймс Мартин рассказал простой секрет, придерживаясь которого у вас всегда получится воздушное и нежнейшее пюре, пишет Mirror. Как оказалось, ничего сложного в его приготовлении нет.

В первую очередь, следует отметить, что все продукты, которые используются для приготовления картофельного пюре, должны быть свежими и качественными. От этого сильно зависит не только вкус, но и цвет блюда. Только в таком случае удастся добиться идеала в приготовлении пюре.

Джеймс Мартин также рассказал секрет, придерживаясь которого ваше пюре всегда получится именно той консистенции, которая необходима. По его словам, чтобы получить самое вкусное и воздушное пюре из всех, которые вы когда-либо пробовали, количество картофеля, сливочного масла и сливок должно быть одинаковым. Попрорбуйте приготовить пюре по этому совету только раз, и вы навсегда забудете все старые рецепты.

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