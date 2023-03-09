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Как приготовить идеальное тесто для пиццы: делимся самым простым рецептом
Главная составляющая любой пиццы – тесто, от которого и зависит вкус и структура блюда. Для того, чтобы оно было удачным, кулинары советуют готовить его на дрожжах.
Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом идеального теста для пиццы, которое получится очень удачным, а пицца из него вкусной и тонкой.
Ингредиенты:
- Мука – 400 г
- Теплая вода – 230 мл
- Дрожжи – 8 г
- Растительное масло – 3 ст. л.
- Соль – 0,5 ч. л.
- Сахар – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Опара: в теплую воду насыпьте дрожжи, хорошо размешайте, добавьте сахар, соль, снова хорошо размешайте.
2. Просейте муку.
3. В опару добавьте масло, всыпьте муку и хорошо замесите тесто. Накройте готовое тесто полотенцем и оставьте в теплом месте на 40-60 минут.
4. Раскатайте тонко тесто и выложите начинку.
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