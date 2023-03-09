Как приготовить идеальное тесто для пиццы: делимся самым простым рецептом

Ирина Мельниченко
Лайфхаки
1 минута
1,9 т.
Рецепт теста

Главная составляющая любой пиццы – тесто, от которого и зависит вкус и структура блюда. Для того, чтобы оно было удачным, кулинары советуют готовить его на дрожжах.

Домашняя пицца

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом идеального теста для пиццы, которое получится очень удачным, а пицца из него вкусной и тонкой.

Рецепт теста для пиццы
Видео дня

Ингредиенты:

  • Мука – 400 г
  • Теплая вода – 230 мл
  • Дрожжи – 8 г
  • Растительное масло – 3 ст. л.
  • Соль – 0,5 ч. л.
  • Сахар – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Опара: в теплую воду насыпьте дрожжи, хорошо размешайте, добавьте сахар, соль, снова хорошо размешайте.

Как приготовить идеальное дрожжевое тесто

2. Просейте муку.

3. В опару добавьте масло, всыпьте муку и хорошо замесите тесто. Накройте готовое тесто полотенцем и оставьте в теплом месте на 40-60 минут.

Что приготовить из теста

4. Раскатайте тонко тесто и выложите начинку.

Домашняя пицца на тонком тесте

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты