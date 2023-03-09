Главная составляющая любой пиццы – тесто, от которого и зависит вкус и структура блюда. Для того, чтобы оно было удачным, кулинары советуют готовить его на дрожжах.

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом идеального теста для пиццы, которое получится очень удачным, а пицца из него вкусной и тонкой.

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Ингредиенты:

Мука – 400 г

Теплая вода – 230 мл

Дрожжи – 8 г

Растительное масло – 3 ст. л.

Соль – 0,5 ч. л.

Сахар – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Опара: в теплую воду насыпьте дрожжи, хорошо размешайте, добавьте сахар, соль, снова хорошо размешайте.

2. Просейте муку.

3. В опару добавьте масло, всыпьте муку и хорошо замесите тесто. Накройте готовое тесто полотенцем и оставьте в теплом месте на 40-60 минут.

4. Раскатайте тонко тесто и выложите начинку.

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