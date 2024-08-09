Если вы хотите получить действительно идеальную яичницу, следует забыть все знания, которые были известны вам раньше. Не нужно солить яйца перед приготовлением или взбивать белки отдельно от желтков.

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Звездный шеф-повар Гордон Рамзи рассказал Mirror, как приготовить идеальную яичницу. По его словам, на это уйдет всего 4 минуты. Он также дал несколько полезных советов, как готовить это блюдо так, чтобы оно не получилось резиновым.

Для того чтобы структура яичницы была идеальной, шеф-повар советует не готовить ее на большом огне. Более того, он утверждает, что сковороду нужно снять с плиты на 20 секунд, как только белок начнет густеть. И потом снова вернуть на нагрев на 90 секунд.

А еще, яйца не следует солить заранее. Это блюдо требует соли только после окончания своего приготовления. Кроме этого, чтобы не пережарить яйца, по окончании их приготовления следует добавить что-нибудь прохладное на сковороду. Это может быть ложка сливок или кусок сливочного масла. Также с этой задачей хорошо справится обычная сметана.

Подавать яичницу можно как отдельное блюдо, с овощами или крекерами. А можно сделать ее ингредиентом какого-нибудь большого блюда, например сэндвича. В любом случае правильно приготовленная яичница будет существенно отличаться по вкусу от той, которую вы привыкли есть обычно.

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