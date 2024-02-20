Совсем скоро наступит Масленица. А это значит, что миллионы людей по всему миру начнут готовить блины. Но сделать это не так уж просто, как может показаться на первый взгляд.

Впрочем, если приготовить блины по методу 3-2-1, можно усовершенствовать рецепт настолько, что блины получатся просто идеальными. Об этом пишет издание Mirror, опираясь на эксперимент, проведенный Фиби Корниш.

Оказывается, метод получил такое название из-за отличного сочетания ингредиентов. Для приготовления блинов понадобится всего 300 мл молока, 2 яйца и 100 гр муки. Конечно, все ингредиенты можно смешать с помощью миксера или венчика. Тем не менее, Корниш предлагает другой метод.

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По ее словам, лучше всего использовать протеиновый шейке, содержащий в себе металлический шарик. Просто потрясите шейкером в течение 20 секунд и тесто для идеальных блинов будет готово.

Жарить полученное тесто следует на сковороде, смазанной сливочным маслом или маслом. Приблизительно по 30 секунд с каждой стороны, или до образования золотистой корочки.

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