Приготовление гамбургеров – это отдельная культура и направление кулинарии. Нельзя просто взять любую булочку, полить ее соусом, добавить овощи, котлету и назвать бургером. Настоящие бургеры – это искусство, которое нужно познавать.

Видео дня

Как приготовить идеальный гамбургер дома Business Insider рассказал Пэт ЛаФрида, человек, стоящий на создании самых известных бургеров мира. Он привел три основных совета по выбору мяса, начинки и булочки.

Выбор мяса

По словам Лафрида, мясо для бургера всегда следует покупать у отечественных производителей. В таком случае оно будет самым свежим. А еще стоит использовать именно фермерское мясо, животные для которого были выращены на натуральных травах и зерне.

Степень прожарки котлеты для гамбургера должна быть средней. Только так она будет по-настоящему сочная и вкусная.

Соус

Лучшим соусом для бургера специалист считает майонез, дополненный ломтиками маленького помидора. Томат должен быть именно такого размера, ведь только тогда у него самый лучший вкус. Он также всегда добавляет к блюду листья салата, но никогда не кладет лук, ведь он способен перебить вкус всего бургера.

Булочки

ЛаФрида утверждает, что лучшие булочки для гамбургеров – бриош. Именно этот вырод создает не только красивый вид блюда, но и первое впечатление о нем. Именно булочка – первое, что травит в рот, когда пробуешь бургер. Она должна иметь ярко выраженный вкус, но не иметь слишком хлебной структуры.

На OBOZ.UA есть и другие полезные советы: