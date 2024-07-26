Картофель в мундире может выступать как отдельное блюдо или стать отличным гарниром. Но его приготовление в духовке может занять достаточно много времени, в связи с чем вы будете поражены счетами за электроэнергию или газ.

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Известный шеф-повар Ройс Бетел в TikTok рассказал, как можно приготовить картофель в мундире без использования духовки. Он утверждает, что этот лайфхак точно всем понравится и вам больше не придется переплачивать за коммунальные услуги.

Сначала повар проштрикивает вилкой чистую картофелину со всех сторон. Далее он кладет овощи на тарелку и помещает ее в мироволновую печь на 5 минут.

После прошедшего времени Бетел переворачивает картофель в микроволновке на другую сторону и снова включает таймер на 5 минут.

Теперь осталось только вытащить картофель из микроволновки и подавать с любимыми соусами, или продолжить приготовление других блюд с использованием картофеля в мундире.

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