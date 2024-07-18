Как приготовить идеальный печеный картофель в мундире без духовки: лайфхак

Эрика Ильина
Лайфхаки
1 минута
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Как приготовить идеальный печеный картофель в мундире без духовки: лайфхак

Идеальный печеный картофель – это тот, который имеет хрустящую корочку, а внутри остается мягким и воздушным. Так приготовить этот овощ способен далековато не каждый. Однако, если знать один интересный лайфхак, картофель будет получаться таким всегда.

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Как готовить идеальный печеный картофель Mirror рассказал эксперт по рецептам Брен из Allrecipes. По его словам, на это нужно потратить минимум усилий и всего 1 час.

Как приготовить идеальный печеный картофель в мундире без духовки: лайфхак

Ингредиенты

  • Красный картофель большой – 2 шт.
  • Арахисовое масло – 1 ст.л.
  • Морская соль крупного помола – 1/2 ч.л.

Способ приготовления

1. Разогреваем аэрофритюрницу до 200 градусов.

Как приготовить идеальный печеный картофель в мундире без духовки: лайфхак

2. Картофель смазываем арахисовой пастой и присыпаем солью.

3. Отправляем в аэрогриль и готовим в течение часа. Готовность картофеля проверяем с помощью ножа.

Как приготовить идеальный печеный картофель в мундире без духовки: лайфхак

4. Подаем к столу со сметаной, маслом и луком.

5. На приготовление картофеля может уйти и меньше времени, все зависит от его размеров.

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