Как приготовить идеальный печеный картофель в мундире без духовки: лайфхак

Идеальный печеный картофель – это тот, который имеет хрустящую корочку, а внутри остается мягким и воздушным. Так приготовить этот овощ способен далековато не каждый. Однако, если знать один интересный лайфхак, картофель будет получаться таким всегда.

Видео дня

Как готовить идеальный печеный картофель Mirror рассказал эксперт по рецептам Брен из Allrecipes. По его словам, на это нужно потратить минимум усилий и всего 1 час.

Ингредиенты

Красный картофель большой – 2 шт.

Арахисовое масло – 1 ст.л.

Морская соль крупного помола – 1/2 ч.л.

Способ приготовления

1. Разогреваем аэрофритюрницу до 200 градусов.

2. Картофель смазываем арахисовой пастой и присыпаем солью.

3. Отправляем в аэрогриль и готовим в течение часа. Готовность картофеля проверяем с помощью ножа.

4. Подаем к столу со сметаной, маслом и луком.

5. На приготовление картофеля может уйти и меньше времени, все зависит от его размеров.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты блюд из картофеля: