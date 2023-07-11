Как приготовить картофель в мундире за 5 минут: варить и запекать не нужно

Ирина Мельниченко
Лайфхаки
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Картофель в мундире

Если вы хотите очень быстро приготовить картофель в мундире без варки и запекания, прекрасной альтернативой станет микроволновка. Важно – перед приготовлением хорошо помыть овощ. 

Как быстро приготовить картофель

Кулинар Ирина поделилась в Instagram полезным лайфхаком, как всего за 5 минут приготовить вкусный и мягкий картофель для салатов.

Рецепт картофеля в микроволновке
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Способ приготовления:

1. Картофель помойте, оберните влажной салфеткой.

Как быстро приготовить картофель в мундире

2. Переложите на блюдо и поставьте в микроволновку на 5 минут.

Приготовление картофеля

3. Достаньте и проверьте на готовность.

Готовый картофель

Таким способом можно готовить морковь и свеклу!

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