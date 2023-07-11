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Как приготовить картофель в мундире за 5 минут: варить и запекать не нужно
Если вы хотите очень быстро приготовить картофель в мундире без варки и запекания, прекрасной альтернативой станет микроволновка. Важно – перед приготовлением хорошо помыть овощ.
Кулинар Ирина поделилась в Instagram полезным лайфхаком, как всего за 5 минут приготовить вкусный и мягкий картофель для салатов.
Способ приготовления:
1. Картофель помойте, оберните влажной салфеткой.
2. Переложите на блюдо и поставьте в микроволновку на 5 минут.
3. Достаньте и проверьте на готовность.
Таким способом можно готовить морковь и свеклу!
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