Если вы хотите очень быстро приготовить картофель в мундире без варки и запекания, прекрасной альтернативой станет микроволновка. Важно – перед приготовлением хорошо помыть овощ.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram полезным лайфхаком, как всего за 5 минут приготовить вкусный и мягкий картофель для салатов.

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Способ приготовления:

1. Картофель помойте, оберните влажной салфеткой.

2. Переложите на блюдо и поставьте в микроволновку на 5 минут.

3. Достаньте и проверьте на готовность.

Таким способом можно готовить морковь и свеклу!

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