У многих людей манка ассоциируется с детским садиком. Именно там такую кашу подают очень часто. Но в большинстве случаев в нем есть большое количество комочков, поэтому дети отказываются от такого обеда. Для того, чтобы этого не произошло, и блюдо было вкусным, – нужно воспользоваться одним простым лайфхаком.

Редакция FoodOboz расскажет, как можно засыпать манку в кастрюлю, чтобы крупа не слипалась и поделится несколькими советами по приготовлению вкусной каши.

Как правильно варить манку

1. Чтобы консистенция каши была жидкой, готовить ее нужно в такой пропорции: одна столовая ложка крупы на стакан молока.

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2. Можно немного увеличить порцию манки, если вы хотите более густую кашу. Но только на половину или целую столовую ложку.

3. Для того чтобы был яркий молочный вкус, манку нужно постоянно помешивать.

4. Очень важно не переваривать кашу, чтобы не испортить ее вкус.

5. После закипания молока масса должна вариться еще 5-7 минут. Именно за этот период манка впитает нужное количество молока.

Как сварить манку без комочков

Если бросить манку в кипящую воду или молоко – крупинки могут мгновенно слипаться между собой, образуя комочки. Чтобы этого не произошло, нужно активно помешивать манку во время засыпания.

Но для того, чтобы каждая крупинка засыпалась отдельно, можно использовать обычную солонку или контейнер со специальной крышкой для сыпучих продуктов. Таким образом, крупа не будет слипаться и будет однородной.

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