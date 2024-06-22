Кажется, нет ничего проще, чем приготовление яичницы. Но, если вы хотите получить действительно это блюдо или скрамбл, а не просто жареные яйца, нужно четко следовать всем инструкциям и знать много нюансов.

Шеф-повар Том Бейтман точно знает, как правильно приготовить мягкий яичный скрамбл, который удивит всех. В TikTok он рассказал все секреты, следуя которым стандартная яичница способна заиграть новыми красками вкуса.

Бейтман утверждает, что перед началом приготовления яичницы нужно растопить на сковороде кусок сливочного масла и поджарить его до орехово-коричневого цвета. Даем остыть.

Для того чтобы получить мягкую консистенцию скрамбла, следует взбить яйца с добавлением небольшого количества жирных сливок. Выливаем яйца в холодное масло и осторожными движениями образуем скрамбл.

Убираем его из сковороды, убавляем огонь и жарим бекон. Весь жир из бекона должен остаться на сковороде. Только тогда бекон станет по-настоящему хрустящим. Выкладываем его сверху на скрамбл и подаем к столу.

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