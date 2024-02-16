Как приготовить паштет, чтобы печень не горчила: что важно добавить

Екатерина Ягович
Лайфхаки
2 минуты
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Как приготовить паштет, чтобы печень не горчила: что важно добавить

При приготовлении блюд из печени часто возникает проблема, что продукт горчит. Но если это паштет – мясо для него нужно запечь. Также добавить к печени несколько простых ингредиентов для лучшего вкуса.

Идея приготовления домашнего паштета из куриной печени опубликована на странице фудблогера Анны с ником anika.land в Instagram. Обязательно добавьте кислое яблоко, которое придаст сочности и уберет горчинку.

Как приготовить паштет, чтобы печень не горчила: что важно добавить

Ингредиенты:

  • печень куриная – 500 г
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  • яблоко кислое – 1 шт
  • лук – 1 шт
  • морковь – 1 шт
  • чеснок – несколько зубчиков
  • сливочное масло – 100 г
  • итальянские травы или чабер, орегано
  • масло рафинированное
  • соль, перец

Способ приготовления:

Как приготовить паштет, чтобы печень не горчила: что важно добавить

1. Нарезать овощи тонкими ломтиками (чтобы быстрее запеклось).

2. Печень просто промыть, не нарезать.

3. Выложить все раздельно на противень одним слоем.

Как приготовить паштет, чтобы печень не горчила: что важно добавить

4. Добавить специи и рафинированное масло. Перемешать.

5. Положить сливочное масло.

6. Запекать при температуре 180 градусов 30-35 минут.

Как приготовить паштет, чтобы печень не горчила: что важно добавить

7. Взбить погружным блендером и довести по вкусу специями. Выложить в емкость.

8. Растопить сливочное масло и полить сверху так, чтобы покрыть весь паштет (можно сверху посыпать специями).

Как приготовить паштет, чтобы печень не горчила: что важно добавить

9. Охладить полностью, чтобы паштет застыл и стабилизировался.

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