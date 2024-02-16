Как приготовить паштет, чтобы печень не горчила: что важно добавить
При приготовлении блюд из печени часто возникает проблема, что продукт горчит. Но если это паштет – мясо для него нужно запечь. Также добавить к печени несколько простых ингредиентов для лучшего вкуса.
Идея приготовления домашнего паштета из куриной печени опубликована на странице фудблогера Анны с ником anika.land в Instagram. Обязательно добавьте кислое яблоко, которое придаст сочности и уберет горчинку.
Ингредиенты:
- печень куриная – 500 г
- яблоко кислое – 1 шт
- лук – 1 шт
- морковь – 1 шт
- чеснок – несколько зубчиков
- сливочное масло – 100 г
- итальянские травы или чабер, орегано
- масло рафинированное
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Нарезать овощи тонкими ломтиками (чтобы быстрее запеклось).
2. Печень просто промыть, не нарезать.
3. Выложить все раздельно на противень одним слоем.
4. Добавить специи и рафинированное масло. Перемешать.
5. Положить сливочное масло.
6. Запекать при температуре 180 градусов 30-35 минут.
7. Взбить погружным блендером и довести по вкусу специями. Выложить в емкость.
8. Растопить сливочное масло и полить сверху так, чтобы покрыть весь паштет (можно сверху посыпать специями).
9. Охладить полностью, чтобы паштет застыл и стабилизировался.
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