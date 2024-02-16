При приготовлении блюд из печени часто возникает проблема, что продукт горчит. Но если это паштет – мясо для него нужно запечь. Также добавить к печени несколько простых ингредиентов для лучшего вкуса.

Идея приготовления домашнего паштета из куриной печени опубликована на странице фудблогера Анны с ником anika.land в Instagram. Обязательно добавьте кислое яблоко, которое придаст сочности и уберет горчинку.

Ингредиенты:

печень куриная – 500 г

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яблоко кислое – 1 шт

лук – 1 шт

морковь – 1 шт

чеснок – несколько зубчиков

сливочное масло – 100 г

итальянские травы или чабер, орегано

масло рафинированное

соль, перец

Способ приготовления:

1. Нарезать овощи тонкими ломтиками (чтобы быстрее запеклось).

2. Печень просто промыть, не нарезать.

3. Выложить все раздельно на противень одним слоем.

4. Добавить специи и рафинированное масло. Перемешать.

5. Положить сливочное масло.

6. Запекать при температуре 180 градусов 30-35 минут.

7. Взбить погружным блендером и довести по вкусу специями. Выложить в емкость.

8. Растопить сливочное масло и полить сверху так, чтобы покрыть весь паштет (можно сверху посыпать специями).

9. Охладить полностью, чтобы паштет застыл и стабилизировался.

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