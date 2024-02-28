Омлет будет гораздо более полезным, если его не жарить, а готовить на пару. В нем минимальное количество масла – нужно хмастить только форму. Но блюдо получится очень нежным и пышным.

Идея приготовления пышного омлета без сковородки и духовки опубликована на странице фудблогера Татьяны Татаринцевой (tatarintseva.kot ) в Instagram. Подавайте с овощным салатом и излюбленной крупой.

Ингредиенты:

3 яйца (только 2 желтка)

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100 мл молока

щепотка соли

1 ст.л. оливкового масла (смазать форму)

Способ приготовления:

1. Яйца взбить с молоком и солью.

2. Маслом смазать форму.

3. Поставить на паровую баню на 10 минут и не открывать крышку.

4. Через 10 минут достать и немного дать отдохнуть.

5. Пройтись ножом по краям формы, а затем перевернуть на тарелку.

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