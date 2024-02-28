Как приготовить рыхлый омлет без сковородки и духовки: получится еще и очень полезным

Екатерина Ягович
Лайфхаки
2 минуты
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Как приготовить рыхлый омлет без сковородки и духовки: получится еще и очень полезным

Омлет будет гораздо более полезным, если его не жарить, а готовить на пару. В нем минимальное количество масла – нужно хмастить только форму. Но блюдо получится очень нежным и пышным.

Идея приготовления пышного омлета без сковородки и духовки опубликована на странице фудблогера Татьяны Татаринцевой (tatarintseva.kot ) в Instagram. Подавайте с овощным салатом и излюбленной крупой.

Как приготовить рыхлый омлет без сковородки и духовки: получится еще и очень полезным

Ингредиенты:

  • 3 яйца (только 2 желтка)
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  • 100 мл молока
  • щепотка соли
  • 1 ст.л. оливкового масла (смазать форму)

Способ приготовления:

Как приготовить рыхлый омлет без сковородки и духовки: получится еще и очень полезным

1. Яйца взбить с молоком и солью.

Как приготовить рыхлый омлет без сковородки и духовки: получится еще и очень полезным

2. Маслом смазать форму.

Как приготовить рыхлый омлет без сковородки и духовки: получится еще и очень полезным

3. Поставить на паровую баню на 10 минут и не открывать крышку.

Как приготовить рыхлый омлет без сковородки и духовки: получится еще и очень полезным

4. Через 10 минут достать и немного дать отдохнуть.

5. Пройтись ножом по краям формы, а затем перевернуть на тарелку.

Как приготовить рыхлый омлет без сковородки и духовки: получится еще и очень полезным

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