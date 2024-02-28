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Как приготовить рыхлый омлет без сковородки и духовки: получится еще и очень полезным
Омлет будет гораздо более полезным, если его не жарить, а готовить на пару. В нем минимальное количество масла – нужно хмастить только форму. Но блюдо получится очень нежным и пышным.
Идея приготовления пышного омлета без сковородки и духовки опубликована на странице фудблогера Татьяны Татаринцевой (tatarintseva.kot ) в Instagram. Подавайте с овощным салатом и излюбленной крупой.
Ингредиенты:
- 3 яйца (только 2 желтка)
- 100 мл молока
- щепотка соли
- 1 ст.л. оливкового масла (смазать форму)
Способ приготовления:
1. Яйца взбить с молоком и солью.
2. Маслом смазать форму.
3. Поставить на паровую баню на 10 минут и не открывать крышку.
4. Через 10 минут достать и немного дать отдохнуть.
5. Пройтись ножом по краям формы, а затем перевернуть на тарелку.
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