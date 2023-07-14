Картофельное пюре – самое простое и вкусное блюдо, которое умеет готовить каждый. Для того, чтобы блюдо было однородным, кулинары советуют добавить не сметану, а молоко, растопленное сливочное масло и для аромата – чеснок и черный перец.

Редакция FoodOboz делится советами, как приготовить картофельное пюре по-новому – с чесноком, сливочным сыром и молоком.

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Секрет вкусного и удачного пюре: нужно смешать размягченное сливочное масло с молоком и солью. Подогрейте на плите, но не доводите до кипения и влейте в картофель!

Ингредиенты:

Картофель – 1 кг

Чеснок – 1-2 зуб.

Соль – 2 ч. л.

Сливочное масло – 3 ст. л.

Молоко – 120–150 мл

Сливочный крем-сыр

Способ приготовления:

1. Картофель очистите и нарежьте средними или крупными кусочками, чеснок измельчите. Переложите в кастрюлю, залейте водой, посолите и варите на умеренном огне примерно 10-15 минут до мягкости.

2. Слейте воду, верните картофель на несколько секунд на огонь, чтобы испарилась вся оставшаяся вода.

3. Смешайте размягченное сливочное масло с молоком и солью, хорошо подогрейте, но не доводите до кипения.

4. Картофель хорошо разомните в пюре, аккуратно добавьте порциями сначала масляно-молочную смесь, а после сливочный сыр.

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