Как приготовить самое вкусное картофельное пюре по-новому: делимся секретами и лайфхаками
Картофельное пюре – самое простое и вкусное блюдо, которое умеет готовить каждый. Для того, чтобы блюдо было однородным, кулинары советуют добавить не сметану, а молоко, растопленное сливочное масло и для аромата – чеснок и черный перец.
Редакция FoodOboz делится советами, как приготовить картофельное пюре по-новому – с чесноком, сливочным сыром и молоком.
Секрет вкусного и удачного пюре: нужно смешать размягченное сливочное масло с молоком и солью. Подогрейте на плите, но не доводите до кипения и влейте в картофель!
Ингредиенты:
- Картофель – 1 кг
- Чеснок – 1-2 зуб.
- Соль – 2 ч. л.
- Сливочное масло – 3 ст. л.
- Молоко – 120–150 мл
- Сливочный крем-сыр
Способ приготовления:
1. Картофель очистите и нарежьте средними или крупными кусочками, чеснок измельчите. Переложите в кастрюлю, залейте водой, посолите и варите на умеренном огне примерно 10-15 минут до мягкости.
2. Слейте воду, верните картофель на несколько секунд на огонь, чтобы испарилась вся оставшаяся вода.
3. Смешайте размягченное сливочное масло с молоком и солью, хорошо подогрейте, но не доводите до кипения.
4. Картофель хорошо разомните в пюре, аккуратно добавьте порциями сначала масляно-молочную смесь, а после сливочный сыр.
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