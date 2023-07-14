Как приготовить самое вкусное картофельное пюре по-новому: делимся секретами и лайфхаками

Ирина Мельниченко
Лайфхаки
2 минуты
1,5 т.
Как приготовить самое вкусное картофельное пюре по-новому: делимся секретами и лайфхаками

Картофельное пюре – самое простое и вкусное блюдо, которое умеет готовить каждый. Для того, чтобы блюдо было однородным, кулинары советуют добавить не сметану, а молоко, растопленное сливочное масло и для аромата – чеснок и черный перец. 

Как приготовить вкусное и однородное пюре

Редакция FoodOboz делится советами, как приготовить картофельное пюре по-новому – с чесноком, сливочным сыром  и молоком. 

Как не испортить картофельное пюре
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Секрет вкусного и удачного пюре: нужно смешать размягченное сливочное масло с молоком и солью. Подогрейте на плите, но не доводите до кипения и влейте в картофель! 

Сливочное масло для приготовления пюре

Ингредиенты:

  • Картофель – 1 кг
  • Чеснок – 1-2 зуб. 
  • Соль – 2 ч. л. 
  • Сливочное масло – 3 ст. л. 
  • Молоко – 120–150 мл
  • Сливочный крем-сыр

Способ приготовления:

1. Картофель очистите и нарежьте средними или крупными кусочками, чеснок измельчите. Переложите в кастрюлю, залейте водой, посолите и варите на умеренном огне примерно 10-15 минут до мягкости.

Как приготовить идеальное пюре

2. Слейте воду, верните картофель на несколько секунд на огонь, чтобы испарилась вся оставшаяся вода.

Как правильно готовить пюре, чтобы оно было без комочков

3. Смешайте размягченное сливочное масло с молоком и солью, хорошо подогрейте, но не доводите до кипения. 

Масло и молоко для приготовления пюре

4. Картофель хорошо разомните в пюре, аккуратно добавьте порциями сначала масляно-молочную смесь, а после сливочный сыр. 

Готовое пюре

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