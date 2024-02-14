Как приготовить сочное филе

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Как приготовить сочное куриное филе: делимся секретами и рецептом
Очень часто филе получается жестким, сухим и не вкусным. Чтобы этого не происходило, кулинары советуют правильно замариновать правильно мясо перед приготовлением.
Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом вкусного, сочного филе со специями и соусом.
Ингредиенты:
- Куриное филе – 300 г
- Помидоры – 4-5 шт
- Специи
- Соль – 1/2 ч. л.
- Сливки – 300 мл
Способ приготовления:
1. Сверху на филе сделайте надрезы, добавьте специи и обжарьте мясо до золотистости.
2. Помидоры залейте кипятком и снимите кожуру.
3. Порежьте их пополам и обжарьте с чесноком.
4. Добавьте сливки и протушите.
5. Полейте этой смесью филе и можно есть.
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