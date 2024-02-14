Как приготовить сочное филе

Очень часто филе получается жестким, сухим и не вкусным. Чтобы этого не происходило, кулинары советуют правильно замариновать правильно мясо перед приготовлением.

Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом вкусного, сочного филе со специями и соусом.

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Ингредиенты:

Куриное филе – 300 г

Помидоры – 4-5 шт

Специи

Соль – 1/2 ч. л.

Сливки – 300 мл

Способ приготовления:

1. Сверху на филе сделайте надрезы, добавьте специи и обжарьте мясо до золотистости.

2. Помидоры залейте кипятком и снимите кожуру.

3. Порежьте их пополам и обжарьте с чесноком.

4. Добавьте сливки и протушите.

5. Полейте этой смесью филе и можно есть.

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