Как приготовить сочное куриное филе: делимся секретами и рецептом

Ирина Мельниченко
Лайфхаки
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Как приготовить сочное куриное филе: делимся секретами и рецептом

Очень часто филе получается жестким, сухим и не вкусным. Чтобы этого не происходило, кулинары советуют правильно замариновать правильно мясо перед приготовлением. 

Как правильно готовить филе

Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом вкусного, сочного филе со специями и соусом. 

Как приготовить сочное филе
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Ингредиенты: 

  • Куриное филе – 300 г
  • Помидоры – 4-5 шт
  • Специи
  • Соль – 1/2 ч. л.
  • Сливки – 300 мл

Способ приготовления: 

1. Сверху на филе сделайте надрезы, добавьте специи и обжарьте мясо до золотистости.

Жареное филе со специями

2. Помидоры залейте кипятком и снимите кожуру. 

Помидоры для соуса

3. Порежьте их пополам и обжарьте с чесноком. 

Помидоры с чесноком

4. Добавьте сливки и протушите. 

Сливочный соус

5. Полейте этой смесью филе и можно есть. 

Готовое блюдо

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