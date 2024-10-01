Как приготовить вареники, если у вас нет кастрюли: проверка лайфхака со сковородкой

Эрика Ильина
Лайфхаки
1 минута
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Как приготовить вареники, если у вас нет кастрюли: проверка лайфхака со сковородкой

Даже если у вас нет возможности сварить вареники классическим методом, используя кастрюлю, это не повод отказываться от любимого блюда. Как оказалось, есть метод, благодаря которому вареники можно легко сварить, используя только сковороду.

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Как правильно это сделать, в Instagram рассказала кулинарка Юлия Авраменко. Теперь вареники можно сварить практически при любых условиях и не нужно прилагать больших усилий.

Как приготовить вареники, если у вас нет кастрюли: проверка лайфхака со сковородкой

Для того чтобы приготовить вареники в сковороде и они остались целыми, понадобится марлевый отрез, сложенный в 4 слоя. Выкладываем его на дно сковородки. Сверху заливаем водой. Можно ее предварительно вскипятить в чайнике.

Как приготовить вареники, если у вас нет кастрюли: проверка лайфхака со сковородкой

Включаем нагрев и даем воде снова закипеть. Выкладываем вареники на марлю, накрываем сковороду крышкой и ждем 5 минут. Снимаем крышку, вынимаем вареники, украшаем и подаем на стол. Теперь вы больше не будете отказываться от любимого украинского блюда, в какой бы ситуации вы ни оказались.

Как приготовить вареники, если у вас нет кастрюли: проверка лайфхака со сковородкой

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