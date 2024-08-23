Яичница или просто жареное яйцо с тостом на завтрак – залог продуктивного рабочего дня, бодрости и хорошего настроения. До недавнего времени существовал один единственный способ приготовить это блюдо – поджарить его на сковороде.

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Тем не менее, технологии сейчас шагают далеко вперед, появляются новые приборы, благодаря которым привычные нам блюда совсем по-новому и еще больше раскрывают свой вкус. Энни, повар и основательница веб-сайта рецептов Upstate Ramblings рассказала Express, как она готовит яичницу в аэрогриле.

Как приготовить яичницу без сковороды?

1. Разбейте яйца в небольшую жаростойкую миску или кастрюлю. Сбрызните растительным маслом или добавьте одну или две капли масла в емкость.

2. Присыпьте яйцо солью и перцем, а затем поместите его во фритюрницу при 190C на четыре минуты, если вы хотите получить яйцо с жидким желтком.

3. Если вы хотите получить более жесткое яйцо, варите его с интервалом в одну минуту, пока оно не приготовится на ваш вкус.

4. Среднежаренное яйцо с липким желтком обычно занимает около шести минут во фритюрнице, тогда как на жареное яйцо с твердым желтком уйдет около восьми минут.

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