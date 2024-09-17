Яйцо пашот – это традиционное французское блюдо, обычно подается к завтраку в сочетании с тостами и зеленью. А в последние годы его начали добавлять и к основным блюдам и салатам, поскольку оно выглядит довольно красиво и интересно.

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Но с приготовлением яйца пашот часто возникают проблемы. Существует много методов, но далеко не всякий раз оно получается идеальным. Недавно блогер с ником eliseeats рассказала в TikTok о еще одном методе приготовления яйца пашот. Она уверяет, что следуя ему, блюдо получится идеальным всегда и у всех. А на весь процесс придется потратить всего 2 минуты.

Кулинар взяла чашку и наполнила ее водой до половины. Дальше она просто разбила яйцо в воду так, чтобы желток оставался целым. Теперь следует взять зубочистку и осторожно проткнуть желток так, чтобы он сразу не растекся. Это действие необходимо для того, чтобы яйцо не взорвалось в микроволновке.

Следующий шаг – закрыть чашку пищевой пленкой и отправить ее в микроволновку на 30 секунд. Достав чашку из печи, вы получите идеально приготовленное яйцо пашот, которое будет смаковать к любому завтраку.

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