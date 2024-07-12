Приобретая клубнику, вы хотите съесть ее как можно быстрее, чтобы она не испортилась и не пришлось ее выбрасывать? Тогда вам необходимо ознакомиться с методом хранения клубники, благодаря которому можно существенно продлить срок ее потребления.

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Как продлить срок хранения клубники до 7 дней, разбирался FoodOboz.ua. Он сэкономит деньги и обеспечит постоянное наличие ягод в доме.

Для того чтобы клубника сохранялась свежей как можно дольше и не покрывалась плесенью, после приобретения ее следует хорошо промыть под проточной водой. Это смоет с ягоды лишнюю грязь.

Следующим этапом является купание клубники в растворе воды и белого уксуса. Для этого нужно смешать в емкости холодную воду и добавить уксус в пропорции 3:1 и погрузить в него ягоду на 15 минут. После этого достать клубнику и снова промыть под холодной холодной водой.

Затем ягоды просушивают с помощью бумажного кухонного полотенца, складывают в чистый контейнер и помещают в холодильник в соответствующее отделение. Благодаря этому методу клубника будет сохранять свою свежесть дольше обычного примерно на 7 дней.

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