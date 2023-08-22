Чай – это напиток, который люди могут пить много раз в день. Следовательно, стоит обратить свое внимание на некоторые нюансы, проверив качество и натуральность чая. В некоторых случаях он может быть очень вреден и даже опасен.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, как проверить качество чая в домашних условиях и на что следует обратить внимание.

Какой должен быть внешний вид чая?

Покупая листовой чай, прежде всего внимание нужно обратить на внешний вид, а именно листья. Они должны быть однородными, ровными, хорошо скрученными. Последний пункт свидетельствует о том, что фермантация проходила отменно.

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Кроме этого, важен цвет. Он должен быть строго черным или зеленым. Не подходят листья серого оттенка, появившиеся вследствие сильного трения.

Какой должен быть аромат чая?

Стоит отметить, что у каждого вида чая свой характерный запах. Однако листочки не должны отдавать гарью, металлом, затхлостью, а также плесенью. Инородные запахи свидетельствуют о том, что чай неправильно хранили.

Как проверить чай в домашних условиях?

Лучший способ проверить качество чая – это заварить его холодной водой. То есть, нужно небольшое количество листьев залить обычной холодной жидкостью. Натуральный чай таким образом не заварится даже спустя несколько часов. В то время как подделка сразу приобретет насыщенный цвет.

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