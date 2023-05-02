Мед – это вкусный, полезный и натуральный продукт, который есть в каждом доме. Его используют в выпечке, добавляют в чай при простуде и едят самостоятельно как десерт. В последнее время все чаще можно встретить на рынке некачественную продукцию, но проверить ее в домашних условиях очень просто.

Редакция FoodOboz поделится с вами тремя способами, которые помогут отличить качественный мед от подделки.

Кровать

Проделать такой эксперимент с ложкой несложно. Для этого нужно зачерпнуть столовым прибором мед и снова вернуть его обратно в посуду. Если продукт натуральный, то в процессе исполнения он будет хорошо тянуться и формировать так называемую горку. Кроме того, его будет легко намотать на специальную ложку. С подделкой все наоборот.

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Вкус

Качественный мед обладает приятным выраженным вкусом и запахом, в то же время отсутствуют какие-либо кислые и карамельные нотки. Также одним из признаков является то, что при глотке вы ощущаете определенную приторность. В таком случае будь уверены – вы приобрели натуральный мед.

Внешний вид

Цвет меда может варьироваться от прозрачного (бесцветного), белого, светло-желтого до темнокоричневого. Самое главное – качественный продукт не имеет осадка и удивительных расслоений на дне посуды. Также вы не заметите каких-либо посторонних добавок.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, можно ли добавлять мед в горячий чай.