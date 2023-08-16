Подавляющее большинство хозяек предпочитают покупать домашнее молоко на рынке. Но даже это не может гарантировать, что продукт полностью качественный и безопасный. К счастью, его можно легко проверить на месте всего за 1 минуту.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, как проверить молоко на качество.

Следовательно, для того чтобы воспользоваться таким способом, вам понадобятся чистые ногти на руках и одна капля молока.

Все, что нужно сделать, это попросить продавца капнуть молоко на ноготь. Далее обратите внимание на результат: если молоко качественное и натуральное, оно будет держать форму благодаря большому содержанию жиров и белков. Если напиток сразу стекает с ногтя, то перед вами разбавленный продукт с мелом.

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Как проверить молоко дома?

Если вы уже приобрели молоко, то его можно проверить в домашних условиях.

Для этого нужно налить в небольшой стакан напиток и добавить несколько капель йода. Если продукт сразу приобрел голубый оттенок, то это свидетельствует о том, что он включает в себя крахмал. А желтый цвет указывает на качество и натуральность молока.

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