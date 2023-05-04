Растительное масло – это продукт, который хозяйки чаще всего используют в приготовлении разнообразных блюд. Впрочем, на полках магазина все чаще можно встретить некачественную продукцию.

Редакция FoodOboz поделится с вами самым простым способом, который поможет проверить качество подсолнечного масла, не выходя из магазина.

Как проверить качество подсолнечного масла при покупке?

Для того чтобы воспользоваться следующим способом, вам нужно взять бутылку с маслом, перевернуть еее вверх дном и слегка встряхнуть. Если вы заметите мелкие пузырьки – это свидетельствует о том, что продукт качественный и его можно смело покупать. Если масло при встряхивании осталось однородным и никак не изменило консистенцию, то, скорее всего, перед вами подделка.

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Как проверить качество подсолнечного масла на дому?

Если так получилось, что вы приобрели товар, не проверив его в магазине, то сделать это можно в домашних условиях.

Способ 1

Для первого метода вам понадобится соль. Ее нужно попытаться растворить в 50 мл растительного масла, обязательно при этом хорошо перемешать массу. Если соль легко растворяется в масле – это означает, что продукт содержит избыток воды. Если масло качественное и без примесей – соль не будет в нем растворяться.

Способ 2

Этот способ подходит в том случае, если вы приобрели нерафинированное масло. Для проверки нужно капнуть немного продукта на тыльную сторону руки. Если масло легко растекается – оно качественное и свежее. Если наоборот – это свидетельствует о том, что масло начало портиться.

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