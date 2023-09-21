Куриные яйца являются очень ценным и полезным продуктом, который используют при приготовлении выпечки, салатов, а также закусок, блинов, майонеза, оладий, намазок, омлетов и яичницы. Стоит отметить, что белок имеет мало калорий и не содержит жира, помогает понизить кровяное давление, богат витаминами группы В, а желток содержит холин (его отсутствие приводит к отложению жира в печени), много полезных жиров и лецитин — основной строительный материал для мембраны клеток.

Редакция FoodOboz делится 4 главными методами, как проверить сырые яйца на свежесть в домашних условиях и в магазине.

1. Потряхивание

Просто потрясите яйцом у уха. Отсутствие звуков свидетельствует о свежести. А наличие лишних звуков является признаком испорченного продукта.

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2. Обзор на свете

Продукт необходимо поднести к источнику света и осмотреть через скорлупу. Свежее яйцо обязательно будет однотонным, а вот вкрапление свидетельствует о непригодности продукта.

3. Погружение в воду

Налейте в стакан воду, добавьте чайную ложку соли и аккуратно положите яйцо в раствор. Свежий продукт опустится ко дну и будет лежать на боку. Не совсем свежий поднимется вверх тупым концом. Но если продукт всплывает полностью на поверхность, тогда он непригоден.

4. Проверить белок и желток водой

Разбейте яйцо и посмотрите на белок, он должен быть вязким, а вот желток – хранить объем. А также обратите внимание на запах продукта и структуру. Неприятный запах, мутность белка – признаки старого, непригодного продукта, который нельзя есть, чтобы не отравиться.

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