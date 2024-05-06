Как разморозить мясо за 10 минут: делимся простым лайфхаком

Екатерина Ягович
Лайфхаки
2 минуты
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Как разморозить мясо за 10 минут: делимся простым лайфхаком

Даже если в морозилке есть мясо – вам не удастся сразу приготовить из него что-нибудь, потому что продукт заморожен. На то, чтобы его разморозить, уходит много времени. Но если вы воспользуетесь следующей технологией – справитесь всего за 10 минут.

О том, как разморозить мясо за 10 минут, рассказала фудблогер Александра Чорий (s.chorij) в Instagram. Способ идеально подходит для тех моментов, когда нужно быстро приготовить что-нибудь для гостей.

Как разморозить мясо за 10 минут: делимся простым лайфхаком

Что понадобится для такого метода:

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  • уксус
  • соль

Как разморозить:

Как разморозить мясо за 10 минут: делимся простым лайфхаком

1. Налить в глубокую тарелку воду из под крана.

2. Влить 2 столовые ложки уксуса.

Как разморозить мясо за 10 минут: делимся простым лайфхаком

3. Добавить 2 столовые ложки соли.

4. Отлично перемешать.

Как разморозить мясо за 10 минут: делимся простым лайфхаком

5. Положить мясо (можно просто в пакете) в этот раствор.

Как разморозить мясо за 10 минут: делимся простым лайфхаком

6. Сверху накрыть чем-нибудь тяжелым.

Как разморозить мясо за 10 минут: делимся простым лайфхаком

7. Через 10 минут мясо станет полностью мягким.

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