Даже если в морозилке есть мясо – вам не удастся сразу приготовить из него что-нибудь, потому что продукт заморожен. На то, чтобы его разморозить, уходит много времени. Но если вы воспользуетесь следующей технологией – справитесь всего за 10 минут.

О том, как разморозить мясо за 10 минут, рассказала фудблогер Александра Чорий (s.chorij) в Instagram. Способ идеально подходит для тех моментов, когда нужно быстро приготовить что-нибудь для гостей.

Что понадобится для такого метода:

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уксус

соль

Как разморозить:

1. Налить в глубокую тарелку воду из под крана.

2. Влить 2 столовые ложки уксуса.

3. Добавить 2 столовые ложки соли.

4. Отлично перемешать.

5. Положить мясо (можно просто в пакете) в этот раствор.

6. Сверху накрыть чем-нибудь тяжелым.

7. Через 10 минут мясо станет полностью мягким.

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