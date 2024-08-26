Как сделать мини-наличники: лайфхак по завертыванию блинов
Налистники– это тоненькие блины с начинкой, которые так полюбились нам с детства. Они идеально подходят к завтраку, или в качестве основного блюда, в зависимости от используемой начинки.
А еще, это блюдо способно украсить собой любой стол, если уметь правильно заворачивать блинчики. Как это сделать так, чтобы они получились одинаковыми и идеальными с виду, в Instagram рассказала фудблогер с ником bude smachno razom.
Как сформировать красивые налистники
1. Готовый блинчик разрезаем на 4 части.
2. Выкладываем начинку на образовавшийся треугольник.
3. Соединяем углы широкого края.
4. Свободный край заворачиваем внутрь и заворачиваем налистник.
5. Такие налистники можно сложить в форму для запекания, полить сливочным маслом и дополнительно отправить в духовку.
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