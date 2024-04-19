Мясная подливка – это идеальное дополнение к гречке, макаронам или отварному картофелю. Конситенция такого блюда часто достаточно жидкая. Но добиться желаемой тягучей текстуры помогут несколько простых лайфхаков.

Редакция FoodOboz расскажет, что можно добавить в подливку чтобы она была густой. Есть несколько вариантов.

Можно использовать муку

Мука прекрасно справляется с задачей загустить подливку. Продукт нужно сначала обжарить на сковороде, а затем добавить в блюдо. Консистенция будет достаточно тягучая.

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Возьмите крахмал

Крахмал содержит много клейковины, поэтому его также можно использовать для загущения подливки. Технология такая же, как и с мукой.

Добавьте горчицу

Для того, чтобы подливка стала достаточно густой – можно добавить несколько ложек горчицы. Она отлично повлияет на вкус блюда. Если любите пикантность – можно добавить острую горчицу. А для мягкого вкуса идеально подходит французкая.

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