Как сделать одинаковые котлеты идеальной формы: делимся простым лайфхаком
Мясные котлеты из фарша – это отличное блюдо на каждый день к картофелю или гречке. Но если формировать изделия просто руками – они не всегда получаются одинаковыми и ровными. Поэтому если вы хотите добиться идеального результата – воспользуйтесь следующим лайфхаком.
Лайфхаком по приготовлению идеальных котлет поделилась блоггер Диана Гологовец (diana_gologovets) в Instagram. Вам понадобится обычная крышка для консервирования и пакет.
Сначала сделайте фарш для котлет. Вам понадобятся следующие ингредиенты:
- фарш телятины – 1 кг.
- хлеб – 200 г
- яйца – 1 шт.
- молоко или вода – 100 мл.
- лук – 2 шт.
- чеснок – 3 зубчика
- соль, перец, копченая паприка, сушеный чеснок
Способ приготовления:
1. В фарш добавить яйцо.
2. Положить измельченный в блендере лук.
3. Добавить чеснок и хлеб.
4. Засыпать специи.
5. Все перемешать и жарить.
Лайфхак для того, чтобы приготовить идеальные котлеты:
1. Возьмите обычную крышку для консервации.
2. Поместите ее в пакет.
3. Поместите фарш для котлеты в крышку.
4. Немного приплюсните.
5. Перекинуть фарш на руку – получается идеальная котлета, которую можно жарить.
6. Так нужно повторить с остальным фаршем.
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