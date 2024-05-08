Мясные котлеты из фарша – это отличное блюдо на каждый день к картофелю или гречке. Но если формировать изделия просто руками – они не всегда получаются одинаковыми и ровными. Поэтому если вы хотите добиться идеального результата – воспользуйтесь следующим лайфхаком.

Лайфхаком по приготовлению идеальных котлет поделилась блоггер Диана Гологовец (diana_gologovets) в Instagram. Вам понадобится обычная крышка для консервирования и пакет.

Сначала сделайте фарш для котлет. Вам понадобятся следующие ингредиенты:

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фарш телятины – 1 кг.

хлеб – 200 г

яйца – 1 шт.

молоко или вода – 100 мл.

лук – 2 шт.

чеснок – 3 зубчика

соль, перец, копченая паприка, сушеный чеснок

Способ приготовления:

1. В фарш добавить яйцо.

2. Положить измельченный в блендере лук.

3. Добавить чеснок и хлеб.

4. Засыпать специи.

5. Все перемешать и жарить.

Лайфхак для того, чтобы приготовить идеальные котлеты:

1. Возьмите обычную крышку для консервации.

2. Поместите ее в пакет.

3. Поместите фарш для котлеты в крышку.

4. Немного приплюсните.

5. Перекинуть фарш на руку – получается идеальная котлета, которую можно жарить.

6. Так нужно повторить с остальным фаршем.

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