Если вам вдруг не удалось приобрести в магазине спелое авокадо – не проблема. Этот процесс легко ускорить в домашних условиях. И не придется даже ждать несколько дней.

Нутрициолог Любовь Жуковская (zhukovska_liubov) на своей странице в Instagram поделилась способом, как превратить твердое авокадо в мягкое за 10 минут.

Что нужно:

авокадо

крутое кипяток

Технология:

1. Для того чтобы воспользоваться способом, нужно положить целое авокадо с кожурой в миску и полностью залить крутым кипятком. Оставить в таком виде на 10 минут.

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2. Когда пройдет отведенное время, слить воду и почистить авокадо. Готово!

На заметку: после того, как авокадо полежит в горячей воде, вы заметите, как его легко почистить. Также его легко размять в пюре. В то же время такой способ вовсе не влияет на вкусовые свойства плода – авокадо будет мягким и сочным.

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