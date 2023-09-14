Как сделать твердое авокадо мягким за 10 минут: быстрый способ

Татьяна Козюк
Лайфхаки
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Как сделать твердое авокадо мягким за 10 минут: быстрый способ

Если вам вдруг не удалось приобрести в магазине спелое авокадо – не проблема. Этот процесс легко ускорить в домашних условиях. И не придется даже ждать несколько дней.

Нутрициолог Любовь Жуковская (zhukovska_liubov) на своей странице в Instagram поделилась способом, как превратить твердое авокадо в мягкое за 10 минут.

Что сделать, чтобы авокадо созрело за 10 минут

Что нужно:

  • авокадо
  • крутое кипяток

Технология:

1. Для того чтобы воспользоваться способом, нужно положить целое авокадо с кожурой в миску и полностью залить крутым кипятком. Оставить в таком виде на 10 минут.

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Как сделать твердое авокадо спелым

2. Когда пройдет отведенное время, слить воду и почистить авокадо. Готово!

На заметку: после того, как авокадо полежит в горячей воде, вы заметите, как его легко почистить. Также его легко размять в пюре. В то же время такой способ вовсе не влияет на вкусовые свойства плода – авокадо будет мягким и сочным.

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