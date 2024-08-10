Банан – это полезный и вкусный фрукт, который отлично смакует в самостоятельном виде, а также является идеальной основой для различных смузи и других блюд. Но, он имеет один существенный недостаток, заключающийся в быстрой порче.

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Недавно Бренда Андерсон, фермер, повар и основатель Little Lost Creations, рассказала изданию Mirror просто безумный лайфхак. Воспользовавшись им, бананы будут храниться свежими в вашем холодильнике в течение 18 дней.

Сначала следует отметить, что такие фрукты как бананы, яблоки, авокадо, манго, груши и персики, производят достаточно большое количество газа этилен. И когда все они хранятся вместе, образуется высококонцентрированное место для накопления газа. После этого плоды будут перезревать друг с другом, что в конечном счете приведет к гниению.

Поэтому, по словам эксперта, для того чтобы бананы хранились свежими дольше, их следует положить в коричневый бумажный пакет и плотно закрыть его. Затем фрукт кладется в холодильник в специальный отсек для фруктов. Именно в таком виде он сможет сохранять свою свежесть в течение 18-ти дней после приобретения. Этот лайфхак может показаться безумным, однако он действительно действенен.

Раскрыв пакет с бананами, вы можете заметить, что их кожица почернела. В этом нет ничего страшного, ведь внутри банан останется спелым и не начал портиться. Поэтому, благодаря обычному бумажному пакету вам больше не придется выбрасывать сгнившие бананы до того, как вы успели их употребить.

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