Чрезвычайно грустно, когда возникает желание насладиться вкусным бубликом и обнаружить, что он испортился. Но, если знать лайфхак по продолжению. свежести этому виду дрожжевой выпечки, настроение сразу существенно поднимается.

Для того чтобы сохранить свежесть дрожжевой баранки не нужно использовать никаких гаджетов или тратить дополнительные средства, пишет The sun. Как правильно это сделать, рассказала в TikTok личный тренер Холли Элизабет.

По словам Элизабет, дрожжевые бублики довольно быстро становятся черствыми. Чтобы этого не происходило, следует правильно закрывать их упаковку. Конечно, можно просто закрутить пакет так, как вы это делаете с обычным хлебом. Но, как показывает практика, часто бывает этого недостаточно.

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Поэтому, для того чтобы ваши дрожжевые булочки сохранились свежими гораздо дольше, необходимо не только скрутить пакет с ними, но не запихнуть его свободный край в дырку самой баранки. Только благодаря этому методу дрожжевое изделие останется свежим гораздо дольше.

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