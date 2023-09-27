Яркие зеленые овощи выглядят очень привлекательно. Но когда они немного дольше лежат на открытом воздухе, начинают немного терять окраску. К счастью, эту ситуацию можно предупредить.

О том, как сохранить зеленый цвет овощей, рассказала спортивный диетолог Марина Пискун (maryna.piskun) в Instagram. Пригодится вода со льдом.

Как сохранить зеленый цвет спаржи, брокколи, зеленого горошка и шпината.

1. Овощ промыть, разделить на удобные части.

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2. В кастрюле вскипятить много воды и посолить (тепло распространится быстрее и больше минералов удержится в продукте).

3. Положить овощи.

4. Не накрывать крышкой (дайте волатильным кислотам, которые высвободятся из частично нарушенных клеток, испариться наверх, а не скапливаться внутри).

5. Продолжительность и температура приготовления овощей в кипящей воде (это то, что называют бланшированием) зависит от вида продукта. Но должно продолжаться не более 5 минут с момента погружения овощей, потому что далее хлорофилл начинает разрушаться. Оптимально 1–3 минуты, чтобы продукты потеряли меньше витаминов.

6. После приготовления подавать овощи сразу или поместить в воду со льдом, чтобы остановить проведение тепла.

7. Сначала лучше полить растительным маслом, а потом уже приправить кислыми ингредиентами.

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