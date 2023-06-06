Неважно, покупаете ли вы клубнику в магазине или собираете из собственной грядки, вам однозначно хочется, чтобы ягода хранилась как можно дольше свежей и не портилась.

Редакция FoodOboz собрала для вас информацию и поделится с вами двумя способами, которые помогут в этом.

Способ 1

Опытные хозяйки рекомендуют сначала подготовить клубнику. Для этого нужно тщательно погрузить ягоду в раствор воду и уксуса (соотношение 5:1). Не пугайтесь, количество уксуса совсем небольшое и оно никак не навредит фруктам. Далее – достать клубнику, хорошо процедить от лишней жидкости и осторожно просушить ее бумажными полотенцами. Таким образом, хранить ягодки в широкой таре в холодильнике.

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Способ 2

Следующий способ еще проще предыдущего. В нем рекомендуют хранить клубнику в закрытой банке. В то же время ягоды не нужно мыть и отрывать плодоножку, сразу положить в тару, плотно закрыть и хранить в холодильнике. В некоторых случаях клубника таким образом сохраняется до 10 дней.

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