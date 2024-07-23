Как сохранить листья салата свежими в течение 2 месяцев: простой секрет от шеф-повара

Эрика Ильина
Лайфхаки
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Как сохранить листья салата свежими в течение 2 месяцев: простой секрет от шеф-повара

Если вам надоело выбрасывать листья салата, который испортился в холодильнике уже через несколько дней после приобретения, рекомендуем дочитать до конца. Только тогда вы узнаете, что нужно сделать, чтобы продлить его свежесть на очень продолжительный срок.

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Как сохранить листья салата свежими, Mirror рассказал южнокорейский шеф-повар мистер Райс. С помощью этого простого секрета овощ можно будет употреблять в течение 60 дней.

Как сохранить листья салата свежими в течение 2 месяцев: простой секрет от шеф-повара

По методу, который советует мистер Райс, вам понадобится только питьевой спирт, пакет и бумажное полотенце. Несколько простых манипуляций и ваш салат будет храниться долго и оставаться при этом свежим.

Как сохранить листья салата свежими в течение 2 месяцев: простой секрет от шеф-повара

Эксперт говорит, что в первую очередь следует срезать овощной стебель. Далее замачиваем кухонное бумажное полотенце в питьевом спирте и обертываем им концы листьев. Последний шаг – поместить этот букет в полиэтиленовый герметичный пакет. Именно так ваш салат останется свежим в течение 60 дней.

Как сохранить листья салата свежими в течение 2 месяцев: простой секрет от шеф-повара

Мистер Райс советует использовать зип-пакеты, ведь из них очень удобно доставать именно то количество салата, которое вам нужно для приготовления конкретного блюда. Также, по его словам, вместо спирта можно использовать и обычную воду, однако тогда срок хранения будет несколько меньше.

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