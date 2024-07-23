Если вам надоело выбрасывать листья салата, который испортился в холодильнике уже через несколько дней после приобретения, рекомендуем дочитать до конца. Только тогда вы узнаете, что нужно сделать, чтобы продлить его свежесть на очень продолжительный срок.

Видео дня

Как сохранить листья салата свежими, Mirror рассказал южнокорейский шеф-повар мистер Райс. С помощью этого простого секрета овощ можно будет употреблять в течение 60 дней.

По методу, который советует мистер Райс, вам понадобится только питьевой спирт, пакет и бумажное полотенце. Несколько простых манипуляций и ваш салат будет храниться долго и оставаться при этом свежим.

Эксперт говорит, что в первую очередь следует срезать овощной стебель. Далее замачиваем кухонное бумажное полотенце в питьевом спирте и обертываем им концы листьев. Последний шаг – поместить этот букет в полиэтиленовый герметичный пакет. Именно так ваш салат останется свежим в течение 60 дней.

Мистер Райс советует использовать зип-пакеты, ведь из них очень удобно доставать именно то количество салата, которое вам нужно для приготовления конкретного блюда. Также, по его словам, вместо спирта можно использовать и обычную воду, однако тогда срок хранения будет несколько меньше.

На OBOZ.UA есть и другие полезные советы: