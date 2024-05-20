Лук – один из самых популярных овощей, используемый для приготовления многих блюд. Именно поэтому она практически всегда присутствует на кухне, и должна быть всегда под рукой. Но если неправильно хранить лук, он может испортиться. В таком случае придется идти в магазин за новой.

Чтобы этого не произошло, важно соблюдать правила хранения лука. Как правильно это сделать, знают эксперты Shop Food Waste.

В первую очередь следует запомнить, что для хранения лука не подходит холодное влажное помещение. Это означает, что в холодильнике этот овощ скоро станет непригодным для употребления. Такая среда измучит лук за короткий срок превратиться в сахар и крахмал, в результате чего он станет мягким.

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Вместо холодильника красный и белый лук лучше хранить в хорошо проветриваемом темном, сухом и прохладном месте. Идеальным местом для этого является кухонный шкаф. Однако важно помнить, что шкаф должен быть расположен не рядом с духовкой, ведь температура в этом шкафу будет значительно колебаться.

Предварительный вариант хранения лука отлично подходит когда нет гаража или подвала. Если же есть возможность перенести купленный лук в эти помещения, то это место станет лучшим вариантом его хранения.

Также важно не только место, но и способ хранения лука, ведь этот факт существенно влияет на срок. Так, например, ни в коем случае нельзя хранить лук в полиэтиленовых пакетах. Лучше всего для этого подойдут специальные сетчатые мешочки, обеспечивающие превосходную циркуляцию воздуха. Если нет возможности приобрести такие мешочки, можно использовать обычные капроновые колготы. Нужно просто поместить луковицу в ножку колготки, затем завязать узел, а сверху положить следующую луковицу.

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