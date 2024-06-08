Если у вас появилось желание выпить вино, но целую бутылку вы не осилите, следует задуматься над тем, как сохранить его свежеть до следующего раза.

Конечно, можно закрыть бутылку ее же пробкой, но это не всегда удается. Блог с ником chantelleef в TikTok показала новый, очень интересный метод, который поможет сохранить вино свежим. Оказывается, все просто.

В своем видео блогер показала, что стандартную бутылку вина с легкостью можно закрыть обычной пробкой от так называемой "спортивной" воды. Пробку такого типа следует просто закрутить, или легонько прижать, чтобы он хорошо сел на горловину бутылки.

Закрыв крышку, вы будете уверены, что в бутылку не попадет воздух, и вино будет оставаться свежим в течение длительного времени. Кроме этого, благодаря такому методу бутылку, которая была открыта раньше, очень легко взять с собой и не волноваться, что вино разольется.

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