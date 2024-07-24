Наличие фруктов в холодильнике – это просто мастхэв для здорового образа жизни, ведь они полны витаминов и многими полезных микроэлементов, так необходимых организму. А еще они просто очень вкусные.

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Поэтому досадно становится, когда вынимаешь любимый фрукт из холодильника и понимаешь, что он больше не пригоден к употреблению. Пользователь TikTok с ником scottishinkorea рассказал, как сохранить фрукты свежими гораздо дольше. Оказывается, достаточно простой способ.

Он говорит, что сохраняя фрукты определенным образом, вы можете свести к минимуму отходы и не тратить деньги на покупку новых фруктов. А это, в свою очередь, означает, что вы всегда будете иметь в холодильнике запас вкусных витаминов.

Все, что нужно сделать – взять любимые фрукты и нарезать на небольшие кусочки. Далее полученные куски просто складываем в контейнер с герметичной крышкой и отправляем в морозилку.

Пользователь утверждает, что это отличный способ хранения фруктов, ведь вы просто можете взять нужное количество из морозилки, полить ее йогуртом или медом и смаковать с удовольствием. Также можно присыпать фрукты сахаром и немного их подогреть. Это станет отличным десертом, если подавать с мороженым.

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