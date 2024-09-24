У каждого из нас были случаи, когда желание приготовить себе вкусный бутерброд или седвич на завтрак не заканчивалось успехом из-за того, что хлеб оказывался испорченным. В такие моменты наступает настоящее разочарование, ведь вместе с хлебом портится настроение.

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Поэтому очень важно знать полезные лайфхаки, которые помогут сохранить хлеб свежим надолго. О самом действенном из них в TikTok рассказала пользователь с ником vickygilchrist_.

Всем давно известно, что хранение хлеба при открытом контакте с воздухом значительно сокращает сроки его потребления. Именно поэтому хлеб следует хранить в герметичной упаковке. Даже если вы уже откроете пакет с хлебом, его также можно упаковать так, чтобы продукт не испортился очень быстро.

Для этого блоггер просто прокручивает несколько раз пакет с хлебом вокруг своей оси, и опускает остатки упаковки на саму буханку. Таким образом, лишний воздух перестает контактировать с хлебом, а он, в свою очередь, будет оставаться свежим гораздо дольше. В любой момент вы сможете легко развернуть упаковку, достать нужное количество кусков, и снова ее завернуть по схеме, описанной блоггером.

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